14:12 (мск), источник: ТАСС
Кадыров заявил о скором взятии в кольцо Лисичанска
ГРОЗНЫЙ, 22 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду заявил, что российские военнослужащие успешно продвигаются в направлении Северодонецка и Лисичанска.
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«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории», — написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что свыше 1,3 тыс. украинских военных и наемников окружены в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска в Луганской Народное Республике.