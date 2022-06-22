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14:12 (мск), источник: ТАСС

Кадыров заявил о скором взятии в кольцо Лисичанска

ГРОЗНЫЙ, 22 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду заявил, что российские военнослужащие успешно продвигаются в направлении Северодонецка и Лисичанска.

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Источник: РИА "Новости"

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории», — написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что свыше 1,3 тыс. украинских военных и наемников окружены в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска в Луганской Народное Республике.

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