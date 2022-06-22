На главу поселка под Херсоном совершили покушение

Сам глава Чернобаевки заявил, что получил легкие осколочные ранения и легкую контузию при покушении. «Мы все живы, машина пострадала, но этим нас не напугать. Повреждения [у меня] легкие — осколочные ранения и легкая контузия», — сообщил Турулев в эфире телеканала «Вести Крым».
Он добавил, что покушение на него было совершено украинской стороной, предварительно, сработал установленный фугасный снаряд. «Сегодня утром украинская власть опять проявила свое фашистское лицо: пытались подорвать меня, охрану, которая была со мной при выезде на работу. Сработал фугасный снаряд на повороте», — заявил Турулев. Также он пояснил, что на место происшествия после инцидента выезжали взрывотехники, которые обследовали территорию на возможное наличие взрывоопасных веществ.
«Слава богу, мы все живы. Машина пострадала. Но этим нас не запугать. Дальше будем продолжать работать», — сказал Турулев журналистам.
Ранее сообщалось, что ВСУ несколько дней обстреливают поселок Чернобаевка, расположенный рядом с аэропортом Херсона. 16 мая сообщалось о том, что 84-летний мужчина погиб при обстреле поселка кассетными боеприпасами, еще один мирный житель ранен, 28 мая один человек погиб, несколько получили ранения. В середине июня силы ПВО РФ уничтожили снаряды, выпущенные по поселку с украинской стороны.