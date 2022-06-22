Украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ», — сказал он.
Мизинцев предупредил мировое сообщество и международные организации о другой «бесчеловечной провокации», подготовленной украинскими властями в ДНР. Генерал подчеркнул, что в ней также планируется обвинить ВС РФ.
«В Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом местное население умышленно не оповещалось», — заявил он.
Мизинцев подчеркнул, что в ходе спецоперации ВС РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и «исключительно гуманно» относятся к мирному населению.