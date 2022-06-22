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21:54 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские силовики провели провокацию в Авдеевке (ДНР) для обвинения ВС РФ в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, взорвав здание школы, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ», — сказал он.

Мизинцев предупредил мировое сообщество и международные организации о другой «бесчеловечной провокации», подготовленной украинскими властями в ДНР. Генерал подчеркнул, что в ней также планируется обвинить ВС РФ.

«В Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом местное население умышленно не оповещалось», — заявил он.

Мизинцев подчеркнул, что в ходе спецоперации ВС РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и «исключительно гуманно» относятся к мирному населению.

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