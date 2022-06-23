Источник: силы ЛНР перерезали последние пути снабжения ВСУ в Лисичанске

ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под контроль единственную дорогу из Северска, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) завозили в Лисичанск боеприпасы. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции республики.
«Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северск, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», — сказал собеседник агентства.
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6−8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.