В Рубежном после обстрелов ВСУ загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна

Элеваторный комплекс компании ООО «Голден Агро» открылся в 2020 году. Он вмещает 30 тысяч тонн зерна.
Сейчас элеваторы разбиты снарядами, причем видно, что снаряды летели со стороны Лисичанска, который остается под контролем украинских военных. По отзывам местных жителей, последние по времени «прилеты» были на днях. Огромные кучи сельхозпродукции высыпались из хранилищ, над ними поднимается дым, зерно частично почернело.
Вокруг комплекса разбросаны железные осколки, вероятно, снарядов.
К комплексу приезжают местные жители, чтобы набрать себе зерна. В самом Рубежном открыто всего несколько магазинов, у многих людей нет денег, так как их украинские карточки здесь не работают.
«Я знаю, что могу здесь набрать зерна, которым можно покормить кур или попробовать испечь хлеб», — рассказала РИА Новости приехавшая к элеватору на велосипеде. В ее корзине были мешки для зерна.
Некоторые ее соседи приезжают к элеватору на машинах с прицепами.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.