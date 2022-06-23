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10:06 (мск), источник: © РИА Новости

Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

Там отметили, что политик — опытный мотоциклист и проехал уже «сотни тысяч километров».

«Происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что Журавлев повредил ключицу, но врачи решили не накладывать гипс и, как ожидается, сегодня отпустят его домой.

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