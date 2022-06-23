Народная милиция ДНР и ВС России уничтожили взвод РСЗО «Град»

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 “Град”, одна гаубица М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава. Подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка», — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что украинские войска за сутки выпустили по территории республики более 300 снарядов, погибли два мирных жителя, в том числе младенец, еще шесть человек получили ранения.
ВСУ ежедневно обстреливают различные районы ДНР из РСЗО «Град», артиллерийских орудий, в том числе дальнобойных гаубиц М-777 американского производства, и прочих видов вооружений. Особенно сильные удары по столице республики Донецку продолжаются с начала предыдущей недели.
Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России помощь в виде «дополнительных союзнических сил».