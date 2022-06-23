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12:19 (мск), источник: © РИА Новости

Народная милиция ДНР и ВС России уничтожили взвод РСЗО «Град»

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с российскими войсками за сутки уничтожили несколько артиллерийских единиц и два десятка военнослужащих ВСУ, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 “Град”, одна гаубица М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава. Подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что украинские войска за сутки выпустили по территории республики более 300 снарядов, погибли два мирных жителя, в том числе младенец, еще шесть человек получили ранения.

ВСУ ежедневно обстреливают различные районы ДНР из РСЗО «Град», артиллерийских орудий, в том числе дальнобойных гаубиц М-777 американского производства, и прочих видов вооружений. Особенно сильные удары по столице республики Донецку продолжаются с начала предыдущей недели.

Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России помощь в виде «дополнительных союзнических сил».

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