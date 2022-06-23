11:02 (мск), источник: РБК
Умер Юрий Шатунов
Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов, сообщает «Звезда» со ссылкой на его менеджера. Информацию РБК позднее подтвердил его директор.
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Шатунову было 48 лет. Причиной смерти, по данным телеканала, стал обширный инфаркт.
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сообщил РБК директор Шатунова Аркадий Кудряшов.
Музыкант родился 6 сентября 1973 года в поселки Пятки в Башкирии, в машине «скорой помощи», когда его мать везли в роддом города Кумертау. В школу пошел в башкирском селе Старая Отрада, в 1985 году после смерти матери он попал в детский дом города Акбулак. Позднее он стал учиться в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, тогда же появилась группа «Ласковый май». В 1987 году были записаны песни «Белые розы» и «Седая ночь».
В 1988 году Шатунов приехал в Москву, где в том же году начался его первый гастрольный тур в составе «Ласкового мая». В 1991 году группа распалась и певец начал сольную карьеру. Шатунов выпустил альбомы «Ты помнишь», «Вспомни май», «Седая ночь», «Не молчи», и другие.