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12:09 (мск), источник: © РИА Новости

В подмосковном СИЗО выявили экстремистскую ячейку АУЕ*

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Силовики выявили в следственном изоляторе подмосковного Ногинска активного сторонника экстремистского движения АУЕ* и пресекли деятельность всей ячейки, сообщили в пресс-службах ФСИН, прокуратуры Московской области и ГСУ СК по Подмосковью.

Источник: © РИА Новости

Так, следствие пришло к выводу, что 30-летний ранее судимый подозреваемый заставлял других арестованных в СИЗО переводить деньги на банковскую карту своей несовершеннолетней сестры.

Затем средства, собранные на «воровской общак», тратились на нужды заключенных. Кроме того, мужчина и его подельники на свободе пропагандировали криминальную субкультуру.

Как сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено по статьям «Организация деятельности экстремистской организации» и «Финансирование экстремистской деятельности».

В рамках расследования прошли обыски в нескольких камерах изолятора, силовики изъяли записки и пропагандирующие АУЕ* документы.

Кроме того, состоялись обыски дома у подозреваемого и его родственников, следователи допросили не менее пяти свидетелей и назначили психолого-лингвистическую судебную экспертизу.

Верховный суд в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России «международного общественного движения “Арестантское уголовное единство” (другие наименования “Арестантский уклад един”, “Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А. У. Е.)*”. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании активных сторонников этого движения.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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