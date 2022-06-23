В подмосковном СИЗО выявили экстремистскую ячейку АУЕ*

Так, следствие пришло к выводу, что 30-летний ранее судимый подозреваемый заставлял других арестованных в СИЗО переводить деньги на банковскую карту своей несовершеннолетней сестры.
Как сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено по статьям «Организация деятельности экстремистской организации» и «Финансирование экстремистской деятельности».
Кроме того, состоялись обыски дома у подозреваемого и его родственников, следователи допросили не менее пяти свидетелей и назначили психолого-лингвистическую судебную экспертизу.
Верховный суд в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России «международного общественного движения “Арестантское уголовное единство” (другие наименования “Арестантский уклад един”, “Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А. У. Е.)*”. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании активных сторонников этого движения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.