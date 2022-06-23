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16:25 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы освободили Золотое-2 в ЛНР

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Союзные силы в последние несколько часов взяли населенный пункт Золотое-2 в ЛНР, заявил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Буквально перед вашим эфиром мне уже пришло сообщение, что взят населенный пункт Золотое-2, и наши силы вошли уже в Золотое-1. То есть темпы колоссальные», — сказал он в эфире «Первого канала».

Об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 Марочко сообщил сегодня утром.

Накануне луганские силовики уточняли, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в «полном окружении», а Лисичанск и промзона Северодонецка — в «оперативном окружении». По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.

Кроме того, подразделения республики подошли к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается к юго-западу от города.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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