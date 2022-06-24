11:51 (мск), источник: © РИА Новости
До двух тысяч украинских военных и боевиков заблокированы в Горском котле
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска взяли в Горский котел до двух тысяч украинских военнослужащих, сообщило Минобороны.
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«В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В очередном, теперь уже Горском котле окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов “Правого сектора”* и отряд иностранных наемников», — рассказали в министерстве.
В ведомстве отметили, что в окружении находятся до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора»*, до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц бронетехники и около 80 орудий и минометов.
«Только за последние сутки в данном районе отказались от сопротивления и добровольно сдались в плен 41 военнослужащий», — добавили там.
При этом они рассказали, что окруженные войска истощены — в подразделениях осталось меньше 40% личного состава, а командование не может руководить их действиями, снабжение оружием, боеприпасами и горючим прекращено.
В Минобороны заявили, что российские войска сжимают кольцо горского котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение, в течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.