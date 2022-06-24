Появилось видео унесенных в Сочи в море машин: пропали шестеро, один погиб

По предварительным данным, в машинах находились восемь человек, один из них спасен. Так, в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в поселке Каткова щель в море «обнаружен плавающий на бревне мужчина 43 лет». Спасенный сообщил, что в его автомобиле находилась женщина и годовалый ребенок, во втором — семья из четырех человек. По данным Следственного комитета, во второй машине было двое детей.
Позднее еще один человек из числа пропавших был найден в море мертвым. Поиски шестерых продолжаются.