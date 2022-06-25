04:49 (мск), источник: Аргументы и факты
Фанатка напала на певицу МакSим на концерте в Екатеринбурге
Фанатка выбежала на сцену и повалила певицу МакSим во время ее выступления на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.
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Видео инцидента было опубликовано в сети. На кадрах видно, как во время концерта на сцену неожиданно выбегает девушка и набрасывается на певицу с объятиями.
За ней на сцену сразу же выбежал охранник. Он попытался оттащить девушку от исполнительницы, однако она схватила певицу за руку и потащила за собой. В результате артистка упала, однако охранник помог ей подняться.
Некоторой время МакSим находилась в замешательстве, но вскоре продолжила выступление.
«Как хорошо, что у меня столько защитников», — прокомментировала она произошедшее.
По информации СМИ, женщину, напавшую на исполнительницу, вывели за пределы концертной площадки и передали сотрудникам полиции.
Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова также рассказала, что периодически на нее нападают поклонники. По словам артистки, были случаи, когда люди бросались на ее машину после концерта.