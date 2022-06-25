Промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены, заявил Кадыров

«Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены! <…> Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго!» — написал он в Telegram-канале.
По словам политика, с территории предприятия вывели 800 мирных жителей.
В аэропорту же продолжаются локальные бои с «остатками бандгрупп».
Сейчас силы ЛНР контролируют всю территорию Луганской области за исключением Лисичанска. Там, как заявил РИА Новости один из силовиков, заняты уже три точки, в частности, в районе завода резинотехнических изделий и стекольного предприятия.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировки войск «Центр», прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга. Он подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.