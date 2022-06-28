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08:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Подмосковье нашли мертвым бизнесмена Евгения Паланта

СУХУМ, 28 июн — РИА Новости. Российского бизнесмена, члена наблюдательного совета абхазской компании сотовой связи «А-мобайл» Евгения Паланта нашли мертвым в собственной квартире в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщил журналистам гендиректор «А-мобаил» Борис Барциц.

Источник: © РИА Новости

Ранее СК сообщил, что в поселке Заречье в Одинцовском городском округе в запертой изнутри квартире обнаружили тела супругов с многочисленными ножевыми ранениями, возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным СМИ, обнаружены тела Паланта и его супруги.

«Мы потеряли такого человека, мецената, который создал в Абхазии успешный бизнес, развивал абхазскую культуру, являлся гражданином Республики Абхазия. Такого человека мы потеряли. Это большая трагедия», — сказал Барциц журналистам.

В Абхазии Палант известен тем, что поддерживал Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера.

«Мы понесли невосполнимую, страшную, невозможную потерю… Не стало Евгения Яковлевича Паланта. Поверить в это выше наших сил, но реальность беспощадна. Это был человек выдающегося ума и золотого сердца, талантливый бизнесмен, человек огромной души, в которую вмещалась любовь к людям, к России и Абхазии, к своему грандиозному делу — “А-Мобаилу”, к нашему театру, к культуре и искусству в целом», — говорится в сообщении театра в соцсетях.

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