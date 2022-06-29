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12:10 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают запрещенные мины

ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Украинские военные, отступая из Лисичанска, оставляют после себя запрещенные боеприпасы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вооруженные формирования Украины продолжают дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Лисичанска, а также в окрестностях населенного пункта с применением запрещенных противопехотных мин», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это сопровождается информационными вбросами с украинской стороны о причастности российских и луганских военных, что не соответствует действительности.

«По всем канонам военного искусства никогда наступающие войска не минируют впереди себя местность. Это делают лишь те, кто обороняется. Следовательно, тут уже понятно, что минирование осуществляют вооруженные формирования Украины», — отметил Марочко.

Он также сообщил, что союзные силы взяли под контроль все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной.

Сейчас территория ЛНР освобождена практически полностью, за исключением Лисичанска.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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