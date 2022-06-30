12:07 (мск), источник: ТАСС
ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили пять складов с вооружением ВСУ за сутки
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили пять складов с боеприпасами и вооружением ВСУ за сутки.
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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением в районах Харькова, Зеленодольска Днепропетровской области, а также Северска и Бахмута Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 34 районах», — сказал Конашенков.