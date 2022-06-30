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12:58 (мск), источник: Известия

В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 144 на 144

Обмен военнослужащих был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Обмен военнослужащих был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача», — сказал Конашенков.

По его словам, практически все освобожденные раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Согласно данным Минобороны, общее число захваченных или сдавшихся в плен военнослужащих Украины составляет более шести тысяч человек.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что с Украиной произведен обмен пленными, с каждой стороны возвращено по 144 бойца. Он отметил, что несколько из переданных пленных вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

Ранее, 24 июня, стало известно, что более 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР). Еще более 40 бойцов, из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сдались в плен в Горском и Золотом. Они получили возможность связаться с родными в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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