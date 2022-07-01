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18:40 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике расследуют уголовные дела против еще двух британских наемников, сообщают местные СМИ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение», — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник.

В середине апреля граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела.

Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике.

Аслин также признал свою вину по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и «лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме».

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

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