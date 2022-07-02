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12:03 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные освободили Золотаревку

ПОСЕЛОК ЗОЛОТАРЕВКА (ЛНР), 2 июл — РИА Новости. Группировка российских войск «О» («Отважные») заняла населенный пункт Золотаревка, для полного окружения Лисичанска остается взять под контроль Белогоровку, находящуюся на расстоянии около шести километров, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка, сообщили в Минобороны России.

Украинские же военные, по словам представителя луганских силовиков Андрея Марочко, получили приказ отходить из города. По данным разведки ЛНР, там остаются более десяти тысяч мирных жителей.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.

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