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12:08 (мск), источник: © РИА Новости

В лисичанском котле полностью заблокировали группировку украинских войск

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В районе Лисичанска за двое суток сдались в плен 38 украинских военных, сообщили в российском Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В очередном “котле” полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ», — заявили в ведомстве.

Российские войска и подразделения ЛНР ведут бои внутри города, завершая, как говорится в релизе министерства, «разгром окруженного противника». Союзными силами заняты населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора.

«В результате успешных наступательных действий войска группировки “Центр” под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска», — добавили в Минобороны.

Лисичанск — город на северо-западе ЛНР, один из крупнейших городов региона. Расположен на правом берегу реки Северский Донец; вместе с городом Северодонецком, расположенным на другом (левом) берегу Северского Донца, а также городами Кременная, Рубежное и другими населенными пунктами образует Лисичанско-Северодонецкую агломерацию.

Это крупный промышленный центр с железнодорожной станцией на линии Купянск-Узловой — Попасная. Считается одним из старейших городов Донбасса (годом его основания считается 1710 год); его история неразрывно связана с поселком при каменноугольном руднике и первой шахтой Донбасса, открытой в 1796 году.

Лисичанск оставался последним населенным пунктом бывшей Луганской области, территорию которого не контролировали российские военные, либо силы ЛНР.

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