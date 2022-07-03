22:13 (мск), источник: © РИА Новости
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска.
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Корреспондент РИА Новости накануне вечером сообщил, что союзные войска взяли город под контроль, в воскресенье днем стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской народной республики.
«После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в сообщении генштаба украинских войск в Facebook*.
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