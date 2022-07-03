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22:13 (мск), источник: © РИА Новости

Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Корреспондент РИА Новости накануне вечером сообщил, что союзные войска взяли город под контроль, в воскресенье днем стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской народной республики.

«После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в сообщении генштаба украинских войск в Facebook*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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