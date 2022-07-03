В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек

Ранее в воскресенье Датское радио сообщило, что по меньшей мере три человека пострадали при стрельбе в шопинг-центре Field’s в Копенгагене.
«Есть несколько раненых и несколько убитых», — сказал Томассен.
По его словам, подозреваемый — 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом в полиции не исключают террористического характера стрельбы.
Ранее полиция сообщила о том, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, посетители в панике покинули здание. Один человек задержан.