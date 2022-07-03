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22:41 (мск), источник: © РИА Новости

В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Несколько человек погибли при стрельбе в копенгагенском торговом центре Field’s, заявил глава столичной полиции Серен Томассен.

Ранее в воскресенье Датское радио сообщило, что по меньшей мере три человека пострадали при стрельбе в шопинг-центре Field’s в Копенгагене.

«Есть несколько раненых и несколько убитых», — сказал Томассен.

По его словам, подозреваемый — 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом в полиции не исключают террористического характера стрельбы.

Ранее полиция сообщила о том, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, посетители в панике покинули здание. Один человек задержан.

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