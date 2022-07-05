Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская

«Скончалась Алла Богуславская», — сказала собеседница агентства.
Как отмечается в сообщении на сайте Большого театра, Алла Георгиевна Богуславская ушла из жизни после продолжительной болезни.
Алла Богуславская родилась 17 ноября 1932 года в Москве. Окончила Московское хореографическое училище, а также ГИТИС по специальности «театровед». Работала в Большом театре с 1951 по 1974 год.
«Была одной из ведущих характерных артисток труппы, мастерски умела передавать национальный колорит в танце, зажигательно исполняла цыганские, испанские, русские, грузинские и т. д. танцы в балетном и оперном репертуаре. Была первой исполнительницей партии Бетси в балете “Анна Каренина” Р. Щедрина», — вспоминают коллеги.
В 1974—1989 годах и 2000-х годах преподавала народно-сценический танец в Московском академическом хореографическом училище. В 1997—2002 годах была балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра. Написала ряд работ по теории и практике хореографического искусства, выступала со статьями в периодической печати.
В 1987—1989 годах преподавала в ГИТИСе, с 1992 года — в Академии танца при Новом гуманитарном университете. Известна как создатель первой программы по джаз-танцу для высших хореографических учебных заведений. Среди ее учеников — Гедиминас Таранда, Галина Степаненко, Геннадий Янин.
Богуславская — лауреат Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве (1956), лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957). В 2014 году была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.