Источник подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt

«Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений», — сказал собеседник агентства.
В числе раскрытых разведчиков — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке — данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, сайты местных органов власти по всей Украине.
Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.