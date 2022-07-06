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Спецоперация на Украине
08:51 (мск), источник: © РИА Новости

Источник подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Источник в одной из российских спецслужб подтвердил РИА Новости подлинность выложенных хакерами группы RaHDIt данных сотрудников украинской военной разведки.

Источник: Reuters

«Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений», — сказал собеседник агентства.

RaHDit в среду опубликовала в открытом доступе данные 1 тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины.

В числе раскрытых разведчиков — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке — данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

В RaHDit отметили, что это первый материал в серии публикаций. С момента начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.

В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, сайты местных органов власти по всей Украине.

Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.

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