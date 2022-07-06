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13:23 (мск), источник: Газета.Ру

В США неудачно запущенный салют подорвал фургон с фейерверками

Легковой автомобиль сгорел в результате неправильно запущенного фейерверка в США. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

Судя по кадрам, большая компания устроила пикник на лужайке у дома и решила устроить салют. Три молодых человека подожгли запал ракеты, но она не взлетела вверх, а взорвалась на траве. После этого искры подожгли коробки с фейерверком, сложенные у минивэна.

В результате взрывов машина сгорела, в ее багажнике также находились петарды. О пострадавших не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.
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