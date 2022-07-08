Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии, сообщил Кисида

«Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое», — отметил он.
«Я осуждаю это самым решительным образом», — добавил глава японского правительства.
Комментируя организацию мер безопасности бывшего премьера, Кисида заявил, что «хотел бы верить в то, что по мерам безопасности было сделано все возможное, но будет проведена проверка еще раз».
«Личность преступника и подробности произошедшего до конца не выявлены. Очень важно провести детальное расследование в будущем», — добавил он.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара. В ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.