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09:32 (мск), источник: © РИА Новости

Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии, сообщил Кисида

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения тяжелое, заявил в ходе пресс-конференции действующий глава японкого правительства Фумио Кисида, с трудом сдерживая слезы.

Источник: AP 2022

«Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое», — отметил он.

Кисида подчеркнул, что «столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено».

«Я осуждаю это самым решительным образом», — добавил глава японского правительства.

Комментируя организацию мер безопасности бывшего премьера, Кисида заявил, что «хотел бы верить в то, что по мерам безопасности было сделано все возможное, но будет проведена проверка еще раз».

«Личность преступника и подробности произошедшего до конца не выявлены. Очень важно провести детальное расследование в будущем», — добавил он.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».

В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара. В ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.

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