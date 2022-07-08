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13:02 (мск), источник: © РИА Новости

Россия уничтожила две британские установки Harpoon в Одесской области

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Украине две доставленные из Великобритании установки берегового комплекса Harpoon, сообщили в Министерстве обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — говорится в документе.

Помимо этого, ВКС России уничтожили высокоточным оружием две пусковые установки комплекса «Точка-У» и более 150 военнослужащих ВСУ в городе Краматорск на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Российские Су-35С также сбили в Николаевской области два украинских МиГ-29 и Су-25.

Средствам ПВО сбили еще один МиГ-29 и девять беспилотников.

Российским войскам также удалось подавить четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи на подконтрольной киевским властям территории ДНР.

«В населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” и склад боеприпасов», — отмечается в сводке.

Помимо этого, в Николаевской области ликвидированы до 375 украинских боевиков. Всего за сутки российские войска поразили 156 мест скоплений сил противника.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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