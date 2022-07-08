Россия уничтожила две британские установки Harpoon в Одесской области

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — говорится в документе.
Российские Су-35С также сбили в Николаевской области два украинских МиГ-29 и Су-25.
Средствам ПВО сбили еще один МиГ-29 и девять беспилотников.
Российским войскам также удалось подавить четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи на подконтрольной киевским властям территории ДНР.
«В населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” и склад боеприпасов», — отмечается в сводке.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.