ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке

«Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», — сказал он.
При этом власти региона отметили, что ПВО удалось отразить атаку и предотвратить выход из станции из строя. Там также добавили, что угрозы для Северо-Крымского канала нет.
Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Кроме того, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».