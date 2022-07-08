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13:39 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», — сказал он.

При этом власти региона отметили, что ПВО удалось отразить атаку и предотвратить выход из станции из строя. Там также добавили, что угрозы для Северо-Крымского канала нет.

Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Кроме того, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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