Стрелявший в Абэ рассказал о причинах своего поступка

Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.
По словам задержанного, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
«Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — приводит телеканал его слова. В настоящее время не уточняется, о какой «группе лиц» идет речь. Полиция префектуры Нара, расследующая дело, в пятницу в ходе специального брифинга также воздержалась от комментариев на эту тему, объяснив это интересами следствия.