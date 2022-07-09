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02:09 (мск), источник: ТАСС

Стрелявший в Абэ рассказал о причинах своего поступка

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на допросе в полиции рассказал о причинах своего поступка.

Источник: Reuters

Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

По словам задержанного, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

«Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — приводит телеканал его слова. В настоящее время не уточняется, о какой «группе лиц» идет речь. Полиция префектуры Нара, расследующая дело, в пятницу в ходе специального брифинга также воздержалась от комментариев на эту тему, объяснив это интересами следствия.

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