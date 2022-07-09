Что за «арктический» вертолет Ми-171А3 был испытан в России Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") провел первый полноценный испытательный полет на опытном образце модифицированного Ми-171А3
Фоторепортажи
16Производство новых 100-рублевых купюр
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
03:13 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЛНР сообщили об активном наступлении на Артемовск

Союзные силы ведут активное наступление на город Артемовск в ДНР. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

Собеседник агентства прояснил, что поселок Клиновое примерно в шести километрах от города «уже под полным нашим контролем». Также, по его словам, идет активное наступление у села Веселая Долина в пяти километрах от Артемовска.

8 июля глава Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что на основном участке фронта идут позиционные бои, украинская армия несет потери. В направлении Северска, Соледара и Артемовска, по его словам, наращиваются силы и средства, артиллерийские дуэли заканчиваются в пользу союзных сил.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области. Кроме того, российские военные за сутки уничтожили три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики.

 Путин прокомментировал предсказания Жириновского
Почему уходит в отставку Борис Джонсон и кто заменит его?
Спецоперация на Украине
В ДНР предотвратили попытку ВСУ перейти в контрнаступление
В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
Песков объяснил слова Путина о потенциале армии РФ на Украине
Россия уничтожила две британские установки Harpoon
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь