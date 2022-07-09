В Союзе пассажиров рассказали, как добраться до Крыма этим летомИз-за невозможности авиаперелётов до Крыма этим летом можно добраться до полуострова поездом, на авто либо скомбинировав маршрут по железной дороге с воздушным сообщением
Фоторепортажи
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
16Производство новых 100-рублевых купюр
08:00 (мск), источник: ТАСС

В Курской области высокий уровень террористической опасности продлили до 23 июля

Глава региона Роман Старовойт призывает жителей быть бдительными.

Спецоперация на Украине

ТАСС, 9 июля. Высокий (желтый) уровень террористической опасности продлили в Курской области, граничащий с Украиной, до 23 июля, сообщил в субботу губернатор региона Роман Старовойт.

«Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал он в Telegram-канале.

С начала специальной военной операции Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В регионе фиксировали факты обстрелов пограничных пунктов, ПВО сбили несколько украинских беспилотников.

 Глава ВГА Запорожской области: там огромные запасы топлива, просто невероятные, не понимаю, зачем там было столько собрано
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Спецоперация на Украине
В ДНР предотвратили попытку ВСУ перейти в контрнаступление
В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
Песков объяснил слова Путина о потенциале армии РФ на Украине
Россия уничтожила две британские установки Harpoon
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь