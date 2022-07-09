08:00 (мск), источник: ТАСС
В Курской области высокий уровень террористической опасности продлили до 23 июля
Глава региона Роман Старовойт призывает жителей быть бдительными.
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ТАСС, 9 июля. Высокий (желтый) уровень террористической опасности продлили в Курской области, граничащий с Украиной, до 23 июля, сообщил в субботу губернатор региона Роман Старовойт.
«Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал он в Telegram-канале.
С начала специальной военной операции Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В регионе фиксировали факты обстрелов пограничных пунктов, ПВО сбили несколько украинских беспилотников.