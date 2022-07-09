08:21 (мск), источник: ТАСС
В ЛНР сообщили, что союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском
Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил о взятии населенного пункта Григорьевка.
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ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ».
Также, по словам Киселева, был нанесен ракетный удар по большому скоплению ВСУ на окраине города Северска. Помощник министра отметил, что в результате удара украинские формирования понесли большие потери.
В понедельник Киселев сообщил ТАСС, что подразделения союзных сил после освобождения Лисичанска находятся на подступах к Артемовску. В четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили до 350 человек и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР.