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22:15 (мск), источник: © РИА Новости

В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. В школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык, сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов, посетивший с рабочей поездкой Мелитополь в Запорожской области.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Украинский язык остается как родной. Никто не запрещает украинский язык. <…> Школьники, которые хотят изучать украинский язык, есть соответствующие количество часов. <…> Неоднократно говорилось, что у нас братские народы и очень много общего, единые корни. Украинский язык очень богат и интересен. Поэтому никакого запрета здесь точно быть не может», — сказал чиновник.

Он также отметил, что школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аккредитацию.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

Как отмечалось, перед образовательной отраслью освобожденных территорий стоит задача перейти на российские образовательные стандарты.

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