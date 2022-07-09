В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык

«Украинский язык остается как родной. Никто не запрещает украинский язык. <…> Школьники, которые хотят изучать украинский язык, есть соответствующие количество часов. <…> Неоднократно говорилось, что у нас братские народы и очень много общего, единые корни. Украинский язык очень богат и интересен. Поэтому никакого запрета здесь точно быть не может», — сказал чиновник.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Как отмечалось, перед образовательной отраслью освобожденных территорий стоит задача перейти на российские образовательные стандарты.