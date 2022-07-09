Самолет с парашютистами совершил аварийную посадку в Подмосковье

«Из-за неисправности правого двигателя самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи аэродрома Большое Грызлово. На борту были два члена экипажа и 17 парашютистов», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника ТАСС, у самолета отказал двигатель сразу после взлета, после чего пилоты решили совершить экстренную посадку в поле. Никто из пассажиров и экипажа самолета не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили частный вертолет Robinson R-44, который совершил жесткую посадку в Хакасии. Сначала воздушное судно пропало со связи, а потом подало сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе. Как позднее стало известно, пилот воздушного судна выжил. «Пилот цел, жив, здоров. Просто сел неудачно», — пояснили в экстренных службах.