«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования “Калибр” в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 “Пион”», — рассказали в ведомстве.
Также российские летчики уничтожили пункт управления 58-ой мотопехотной бригады ВСУ под Артемовском, скопления живой силы и техники противника в десяти районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и припасов для них.
«В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — добавили в Минобороны.
Помимо этого, высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, ликвидированы более 300 националистов.
Также за минувшие сутки российские войска поразили:
— 27 пунктов управления ВСУ;
— подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах;
— 156 районов скопления живой силы противника;
— три склада боеприпасов;
— ЗРК «Оса АКМ».
Су-35С российских ВКС в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25. ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО.
На всех направлениях противник несет значительные потери, в частности, 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ лишилась более 70 процентов личного состава.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.