Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске

«В здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — сообщил генерал-полковник.
После этого Киев планирует обвинить российские Вооруженные силы в нанесении неизбирательных ударов по мирным объектам, заключил Мизинцев.
Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.