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22:09 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские националисты спланировали провокацию в Славянске (ДНР), чтобы затем обвинить российскую армию в гибели мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — сообщил генерал-полковник.

После этого Киев планирует обвинить российские Вооруженные силы в нанесении неизбирательных ударов по мирным объектам, заключил Мизинцев.

Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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