В результате удара ВСУ по Новой Каховке есть погибшие

«К большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова», — сказал Леонтьев. Он уточнил, что речь идет о десятках пострадавших.
Глава администрации отметил, что в городе фиксируются значительные разрушения. «Десятки домов разрушены, многие объекты инфраструктуры [повреждены]: два городских рынка, огромное количество зданий», — сказал он.
По словам Леонтьева, в городе продолжают действовать пожары. «Они распространяются, мы боремся с ними, но ситуация крайне сложная, и мне лично это напоминает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, — отметил глава ВГА. — Это исключительный в истории человечества случай применения боевого ядерного оружия. Сейчас аналог, да, может быть, чуть проще. Но в центр мирного города прилетает супервысокоточная ракета».
Он добавил, что «пострадавшие поступают и в городскую больницу, и в военный госпиталь».
По его словам, к оценке ущерба власти города намерены приступить во вторник. «Это преступление, которое будет в учебниках истории. Его уже не смоешь ничем. И не оправдаешь ничем никогда. Это трагедия для сотен, может быть, тысяч граждан. Завтра будем выяснять. И ее — эту трагедию — сделал президент Украины, президент этих избирателей. Это супервысокоточное оружие, которое было направлено сознательно в центр города. <…> Это однозначно — без любых других синонимов — военное преступление», — добавил Леонтьев.
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером в понедельник. Помимо поврежденных строений, это также привело к взрыву на складах с минеральными удобрениями.