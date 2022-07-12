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02:25 (мск), источник: ТАСС

В результате удара ВСУ по Новой Каховке есть погибшие

ХЕРСОН, 12 июля. /ТАСС/. Десятки людей пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке, также есть погибшие. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

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«К большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова», — сказал Леонтьев. Он уточнил, что речь идет о десятках пострадавших.

Глава администрации отметил, что в городе фиксируются значительные разрушения. «Десятки домов разрушены, многие объекты инфраструктуры [повреждены]: два городских рынка, огромное количество зданий», — сказал он.

На вопрос ТАСС, сколько человек стали жертвами удара ВСУ, Леонтьев ответил: «Я знаю о нескольких случаях».

По словам Леонтьева, в городе продолжают действовать пожары. «Они распространяются, мы боремся с ними, но ситуация крайне сложная, и мне лично это напоминает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, — отметил глава ВГА. — Это исключительный в истории человечества случай применения боевого ядерного оружия. Сейчас аналог, да, может быть, чуть проще. Но в центр мирного города прилетает супервысокоточная ракета».

Он добавил, что «пострадавшие поступают и в городскую больницу, и в военный госпиталь».

Оценить степень ущерба и катастрофы нам предстоит еще. Потому что все еще продолжается. У нас будут и погибшие, которых мы увидим, и пропавшие без вести.

Владимир Леонтьев
Глава ВГА Каховского района Херсонской области

По его словам, к оценке ущерба власти города намерены приступить во вторник. «Это преступление, которое будет в учебниках истории. Его уже не смоешь ничем. И не оправдаешь ничем никогда. Это трагедия для сотен, может быть, тысяч граждан. Завтра будем выяснять. И ее — эту трагедию — сделал президент Украины, президент этих избирателей. Это супервысокоточное оружие, которое было направлено сознательно в центр города. <…> Это однозначно — без любых других синонимов — военное преступление», — добавил Леонтьев.

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером в понедельник. Помимо поврежденных строений, это также привело к взрыву на складах с минеральными удобрениями.

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