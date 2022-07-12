Не менее шести человек погибли в Новой Каховке при ударе ВСУ

«Шесть человек [погибших] есть, это точно. И десятки многие раненых, [у них] осколочные ранения, порезы, — сказал собеседник агентства. — Очень много людей под завалами. Раненых продолжают доставлять [в больницу], много людей заблокировано в своих квартирах, домах, разблокировать мы их не можем».
«Знаем сейчас уже о 40 раненых. Это далеко не все люди, потому что многие те, кто получили ранения от осколков, от разбитых стекол — этих людей очень много, и мы даже не можем сейчас представить. Я говорю только о тех, кто обратился за медицинской помощью», — сказал Леонтьев.
«Мы создали штаб по оказанию помощи, и всю ночь работают спасательные службы, скорая помощь. Я думаю, что число погибших и раненых еще возрастет», — добавил Леонтьев.
«Нам предстоит еще разбирать завалы, число погибших будет десятки — не меньше. Каждый склад имел охранника (основной удар пришелся на территорию, где расположены склады — прим. ТАСС). Сила взрыва была такая, что на многие километры стекла вылетели в рамах, люди заблокированы в квартирах, люди, которые были здесь на дачах (в прилегающем к эпицентру обстрела районе — прим. ТАСС), оказались заблокированы — перекосило рамы, повредило капитальные конструкции, а там проживают сотни людей летом, в сезон», — сказал Леонтьев.
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером в понедельник. Помимо поврежденных строений, это также привело к взрыву на складах с минеральными удобрениями.