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07:49 (мск), источник: ТАСС

Не менее шести человек погибли в Новой Каховке при ударе ВСУ

ХЕРСОН, 12 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в городе Новой Каховке Херсонской области, по которому в понедельник нанесли удар Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

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«Шесть человек [погибших] есть, это точно. И десятки многие раненых, [у них] осколочные ранения, порезы, — сказал собеседник агентства. — Очень много людей под завалами. Раненых продолжают доставлять [в больницу], много людей заблокировано в своих квартирах, домах, разблокировать мы их не можем».

Позже Леонтьев уточнил, что количество раненых составляет 40 человек.

«Знаем сейчас уже о 40 раненых. Это далеко не все люди, потому что многие те, кто получили ранения от осколков, от разбитых стекол — этих людей очень много, и мы даже не можем сейчас представить. Я говорю только о тех, кто обратился за медицинской помощью», — сказал Леонтьев.

«Мы создали штаб по оказанию помощи, и всю ночь работают спасательные службы, скорая помощь. Я думаю, что число погибших и раненых еще возрастет», — добавил Леонтьев.

«Нам предстоит еще разбирать завалы, число погибших будет десятки — не меньше. Каждый склад имел охранника (основной удар пришелся на территорию, где расположены склады — прим. ТАСС). Сила взрыва была такая, что на многие километры стекла вылетели в рамах, люди заблокированы в квартирах, люди, которые были здесь на дачах (в прилегающем к эпицентру обстрела районе — прим. ТАСС), оказались заблокированы — перекосило рамы, повредило капитальные конструкции, а там проживают сотни людей летом, в сезон», — сказал Леонтьев.

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером в понедельник. Помимо поврежденных строений, это также привело к взрыву на складах с минеральными удобрениями.

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