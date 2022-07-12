На Украине за три недели уничтожили почти 400 иностранных наемников

«Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников. Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Так, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наёмников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741. За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 “диких гусей” поспешили ретироваться за пределы территории Украины», — отмечает МО РФ.
Большинство из уничтоженных за последние три недели на Украине иностранных наемников составляют поляки — 166 человек, добавили в Минобороны.
«Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши — ликвидировано 166 польских боевиков», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Среди представителей Грузии уничтожено 50 “солдат удачи”, Великобритания потеряла на Украине убитыми ещё 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», — отмечает МО РФ.
Обновленные данные по количеству иностранных наемников, находящихся сейчас на Украине, представлены на информационных ресурсах минобороны России в интернете.