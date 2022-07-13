Спецназ РФ применяет на Украине роботизированный боевой модуль «Арбалет-ДМ»

«Бронеавтомобиль “Тигр” с дистанционно управляемым боевым модулем “Арбалет-ДМ” успешно используется российскими спецподразделениями для зачистки населенных пунктов, позволяет оператору отслеживать обстановку, находясь в безопасности», — сказал собеседник агентства.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ» был принят на вооружение ВС РФ в 2017 году, впервые был представлен широкой публике на параде Победы 9 мая 2016 года.
Модуль может устанавливаться на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля — пулемет «КОРД» калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов.
Модуль может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная — до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.