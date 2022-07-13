Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — сказал он.
По его словам, киевские власти живут за счет грантов коллективного Запада, а простые люди их мало интересуют.
«Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины, — этот вопрос остается открытым», — добавил замглавы ВГА.
Кроме того, минувшей ночью украинская армия пыталась обстрелять Херсон, рассказал Стремоусов. По городу выпустили не менее шести снарядов, но все их сбила система ПВО, уточнил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.