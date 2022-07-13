ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, степень повреждений уточняется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.
«ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание», — заявил он.
Мороз уточнил, что системам ПВО удалось сбить пять запущенных ракет, обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».
Ранее украинская армия нанесла удар по городу в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой. По словам заместителя главы области Екатерины Губаревой, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. Отмечается, что под завалами могут оставаться люди.
Как заявили в администрации области, украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три все же достигли цели, добавил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.
Корреспондентам РИА Новости удалось выяснить, что за три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».