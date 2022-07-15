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10:18 (мск), источник: © РИА Новости

Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявили власти региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Киевскому режиму нужно смириться с потерей Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет ее неотъемлемой частью», — сказал он.

По словам Рогова, большинство жителей области видят свое будущее в составе России, что подтверждается различными социологическими исследованиями.

«Именно поэтому мы начали подготовку к референдуму. В планах — формирование избирательных комиссий. Режим Зеленского понимает, что проиграет на этом референдуме, поэтому цепляется за последнюю возможность запугать население обстрелами и терактами. Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения — это прежде всего безопасность», — сказал собеседник агентства.

Накануне местные власти заявили, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России может состояться в первой половине сентября, но конкретную дату пока не называли.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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