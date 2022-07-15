Киев принял решение о поэтапном выводе войск из Северска

«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений с населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — написал он.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении. По словам первого замминистра информации республики Даниила Безсонова, сейчас подразделения ДНР ведут зачистку восточных районов города, однако очаги сопротивления еще остаются.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город идут с 3 июля.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.