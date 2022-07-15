13:01 (мск), источник: ТАСС
ВС РФ уничтожили до 500 националистов в Харькове, Запорожской области и ДНР
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинская сторона в результате ударов российских войск потеряла около 500 националистов в Харькове, Запорожской области, Донецкой Народной Республике. Как сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары были нанесены в том числе по пунктам временной дислокации националистического формирования «Кракен» и «Правый сектор» (запрещен в РФ).