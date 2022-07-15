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13:01 (мск), источник: ТАСС

ВС РФ уничтожили до 500 националистов в Харькове, Запорожской области и ДНР

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинская сторона в результате ударов российских войск потеряла около 500 националистов в Харькове, Запорожской области, Донецкой Народной Республике. Как сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары были нанесены в том числе по пунктам временной дислокации националистического формирования «Кракен» и «Правый сектор» (запрещен в РФ).

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«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования “Кракен” в городе Харьков уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники. Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования “Правый сектор” в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около трехсот националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — сказал он.

Конашенков добавил, что также в результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих. Кроме того, огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области.

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