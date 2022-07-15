18:17 (мск), источник: © РИА Новости
Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны ВСУ
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска из минометов обстреляли село Дроновка в Курской, сообщил губернатор Роман Старовойт.
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«Сегодня под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе. Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, повреждены здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина. Кроме того, из-за обрыва линий электропередач в селе нет света. Специалисты восстановят подачу в ближайшее время.
«Оценим нанесенный урон частным домовладениям и обязательно поможем селянам», — подчеркнул Старовойт.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.