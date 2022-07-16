Российская авиация уничтожила в Николаеве до 200 националистов и наемников

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев уничтожены до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», — говорится в сводке.
Еще один удар фактически уничтожил 115-я механизированную бригаду ВСУ, действовавшую в районе Северска. Только за последние двое суток это соединение потеряло более 600 человек, добавили в ведомстве.
«В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», — сообщается в сводке.
Кроме того, за минувшие сутки ВКС уничтожили цеха оборонного предприятия «Южмаш» в Днепропетровске, где производили комплектующие для баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня.
А истребительная авиация сбила три украинских самолета и два вертолета в Николаевской и Днепропетровской областях и в ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.