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14:17 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация уничтожила в Николаеве до 200 националистов и наемников

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Николаеве, сообщили журналистам в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев уничтожены до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», — говорится в сводке.

Еще один удар фактически уничтожил 115-я механизированную бригаду ВСУ, действовавшую в районе Северска. Только за последние двое суток это соединение потеряло более 600 человек, добавили в ведомстве.

Минобороны отмечает, что на фоне успешных действий российской армии и собственных значительных потерь украинские боевики отказываются воевать.

«В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», — сообщается в сводке.

Кроме того, за минувшие сутки ВКС уничтожили цеха оборонного предприятия «Южмаш» в Днепропетровске, где производили комплектующие для баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня.

В Минобороны рассказали также, что на территории ДНР артиллеристы поразили два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30.

А истребительная авиация сбила три украинских самолета и два вертолета в Николаевской и Днепропетровской областях и в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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