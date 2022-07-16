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16:07 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Российские войска стягивают все большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе, сообщили корреспонденты РИА Новости. В частности, журналисты встретили БМПТ «Терминатор», передвигавшийся в сторону передовой под Северском.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее в субботу министр обороны России Сергей Шойгу поручил вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях, чтобы лишить киевский режим возможности наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Донбассе и других регионах.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже освободила всю территорию Луганской Народной Республики и большую часть Донецкой, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

При этом украинские военные практически беспрерывно атакуют города и села республик, а также наносят удары по освобожденным территориям Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет «Точка-У» и американских РСЗО HIMARS. В результате погибает все большее число мирных жителей.

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