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14:08 (мск), источник: Известия

ВС России уничтожили у ВСУ пусковую установку и заряжающую машину HIMARS

Вооруженные силы России уничтожили у украинских войск пусковую установку и заряжающую машину американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Красноармейска. Об этом сообщил 17 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS», — рассказал Конашенков.

Конашенков также рассказал, что за последние сутки российские войска уничтожили высокоточным оружием четыре пункта управления вооруженных сил Украины, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады теробороны в районе Дергачи Харьковской области.

Также уничтожено шесть складов, военная техника украинских войск и живая сила в 19 районах, включая наемников в четырех пунктах временной дислокации.

Накануне стало известно, что российские войска уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и РСЗО на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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