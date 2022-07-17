ВС России уничтожили у ВСУ пусковую установку и заряжающую машину HIMARS

«В районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS», — рассказал Конашенков.
Конашенков также рассказал, что за последние сутки российские войска уничтожили высокоточным оружием четыре пункта управления вооруженных сил Украины, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады теробороны в районе Дергачи Харьковской области.
Накануне стало известно, что российские войска уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и РСЗО на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.